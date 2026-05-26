Отец поехал за сыном в колледж, а спустя три дня его нашли мёртвым в лесу под Липецком. Куда пропал студент и в чём подозревают его друга?
Житель Липецкой области поехал за сыном-студентом в колледж и бесследно исчез вместе с ним. Спустя трое суток поисков в лесу нашли брошенный автомобиль, тело мужчины со следами жестокой расправы и неожиданную улику, после которой главным подозреваемым оказался его собственный 18-летний сын. Почему обычная поездка домой превратилась в кровавую семейную драму и какую роль в этой истории мог сыграть друг подростка — читайте в материале «Радио 1».
Как обычная поездка за сыном закончилась трагедией?
22 мая 42-летний Алексей Крапивин из села Спешнево-Ивановское отправился в Липецк за сыном Артёмом, который учился в колледже. Такие поездки для семьи были привычными: отец регулярно забирал сына домой на выходные.
Обратно они ехали на синем Daewoo Matiz. Последний раз автомобиль попал на камеры наблюдения в Лебедяни — примерно в 40 километрах от дома. После этого связь с обоими пассажирами оборвалась.
Когда отец и сын не вернулись домой, родственники забили тревогу и обратились в полицию. Сначала близкие надеялись, что произошла поломка или несчастный случай. Но с каждым часом молчание становилось всё более пугающим.
По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Уже тогда следователи рассматривали самый тяжёлый сценарий.
Трое суток поисков отца и сына в Липецкой области
На поиски Крапивиных вышли полицейские, волонтёры и местные жители. Более 50 человек прочёсывали местность с помощью квадроциклов, мотоциклов и квадрокоптеров.
25 мая поиски внезапно завершились страшной находкой. В лесном массиве Лебедянского округа обнаружили тот самый синий Matiz.
То, что увидели поисковики рядом с машиной, окончательно разрушило надежду семьи на счастливый исход.
Неподалёку от автомобиля лежало тело Алексея Крапивина. Лобовое стекло машины было прострелено, а в салоне — на пассажирском сиденье и передней панели — остались следы крови.
Изначально сообщалось о ножевых ранениях. Позже появилась информация об огнестрельном ранении. Также сообщалось, что мужчину могли убить с помощью отвёртки. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.
Но главный вопрос в тот момент был другим: где Артём?
Поисковики были уверены, что тело сына тоже находится где-то рядом. Лес прочёсывали снова и снова, однако никаких следов молодого человека не нашли. Именно тогда впервые начала звучать версия, которая ещё несколько часов назад казалась невозможной.
Версии произошедшего
После обнаружения тела следствие стало проверять версию о причастности Артёма к убийству отца. Для родственников это стало настоящим потрясением.
Мать молодого человека Татьяна категорически отрицала возможность такого развития событий. По её словам, в семье не было конфликтов, а отношения между отцом и сыном всегда оставались хорошими.
Соседи рассказывали, что Алексей поддерживал сына и постоянно помогал ему. Сам Артём, по словам знакомых, был отличником и учился в колледже ЛГТУ.
При этом молодого человека называли закрытым. Источники утверждали, что единственным близким другом Артёма был Дмитрий Шишкин — друг детства и однокурсник, с которым они вместе росли в одном селе и учились в одном классе. Именно эта деталь позже вызовет у следствия ещё больше вопросов.
Во время поисков волонтёры связывались с Дмитрием по телефону. Он уверял, что не поехал вместе с Крапивиными, потому что у него были занятия. Однако позже Артёма и Дмитрия задержат вместе.
Причастность сына и его друга к убийству: ссора или деньги?
Вечером 25 мая следователи установили местонахождение Артёма Крапивина. Его нашли в съёмной квартире на улице Терешковой в Липецке вместе с Дмитрием Шишкиным.
«Установлено местонахождение сына потерпевшего, а также его знакомого. В настоящее время они доставляются к следователю для производства следственных действий. Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления», — сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
После этого история приняла ещё более жуткий оборот. По предварительной версии, между отцом и сыном произошёл серьёзный конфликт во время поездки.
Следствие рассматривает и ещё одну возможную причину преступления — деньги. По данным источников, перед поездкой Алексей Крапивин заехал в отделение банка ВТБ в Лебедяни и снял крупную сумму наличных. Сообщается, что мужчина собирался купить сыну автомобиль.
Одна из версий заключается в том, что Дмитрий якобы мог подговорить друга ограбить собственного отца. Однако даже знакомые с расследованием источники называют такую версию странной, ведь деньги предназначались именно сыну.
При этом следствие до сих пор не исключает причастность других лиц.
Также известно, что после исчезновения Артём некоторое время выходил на связь с матерью и говорил, что у них с отцом всё хорошо. Последний разговор состоялся незадолго до того, как связь окончательно пропала.
Теперь следователям предстоит восстановить полную картину произошедшего, установить мотивы и выяснить роль каждого из задержанных.