Студент из Адыгеи сжёг возлюбленную и задушил двухлетнюю дочь

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt
Молодой студент из Адыгеи признался в убийстве своей возлюбленной и их общей двухлетней дочери. Девушку он сжёг вместе с квартирой, а тело ребёнка закопал в лесу.
Молодые Бислан и Надя вызывали самые добрые чувства у родственников и знакомых, а когда они шли по улице, на них с завистью оглядывались все прохожие — до того яркая и красивая была пара. Сестра погибшей рассказывала, что адыгеец был всегда вежливым, отзывчивым и интеллигентным. На её свадьбе он развозил всех гостей, встречал родителей в аэропорту, передают «Аргументы и факты». Вот только о собственной свадьбе ни с Надей, ни с её родными Бислан заговорить не торопился. Не знакомил он свою возлюбленную и со своей роднёй.
Позже стало известно, что адыгейский студент из очень богатой и известной в регионе семьи. Мать его — главный врач районной больницы, а отец — крупный бизнесмен. Почему он не хотел сообщать родным о связи с русской девушкой, неизвестно. Возможно, подозревал, что семья не позволит ему такой мезальянс, к тому же с русской и из далеко не богатой семьи. Хотя, по словам сестры убитой, когда Бислан после окончания краснодарского вуза решил поступать в МГУ, именно девушка купила ему билет. Он не стеснялся брать у возлюбленной 10, 20, 50 тысяч рублей, по мере необходимости. Возвращал ли потом Бислан эти деньги, родственница убитой не знает. Однако ей известно, что когда пара ездила в отпуск, расходы они оплачивали пополам.
Через два года отношений Надя вдруг узнала, что беременна. Эта новость стала шоком для обоих. Для девушки потому, что ранее врачи ставили ей диагноз «бесплодие». Для Бислана... Тут остаётся гадать. Скорее всего, он боялся, что суровая и строгих правил семья не простит ему ребёнка «на стороне», да ещё и от русской девушки, и лишит его материальной поддержки. «Делай аборт», — однозначно потребовал Бислан. «Буду рожать», — не менее твёрдо ответила Надя.
Фото: istockphoto/nito100
Пара формально рассталась. Ссорились они и раньше, причиной чего была обнаруженная беременной Надеждой активная переписка, которую горячий адыгейский парень вёл с другими девушками. После её отказа избавиться от ребёнка Бислан ушёл. Тем не менее, он помогал ей материально, отремонтировал всю электрику в квартире. После рождения маленькой Бэллы настойчиво просил показать ему дочь. Надя поначалу отказывалась посылать ему даже фотографии, но потом сдалась. Ребёнку не было ещё и месяца, когда отец впервые её увидел. Он минут пять стоял, наклонившись над кроваткой, а потом отошёл, сказав, что никогда в жизни не видел такого маленького человечка.
Фото: istockphoto/NataliaDeriabina
Когда Бэлле исполнился годик, медики обнаружили у неё кисту в мозгу. Говорили, что рассосётся, но потерявшая покой мать, зная, что бабушка её дочери работает главным врачом в Тахтамукайской центральной районной больнице, обратилась за помощью к Бислану. Тот пришёл в ужас и наотрез отказался помогать. Сказал, что не сообщал семье о рождении ребёнка и не собирается делать этого впредь. Надя сама поехала в Адыгею и добилась встречи с бабушкой Бэллы. Но та надменно ответила, что не собирается верить первой встречной девушке, будто та родила от её сына. Узнал ли о визите Надежды суровый отец, неизвестно.
Фото: istockphoto/demaerre
По словам сестры, с тех пор Надя не общалась с родственниками, но Бислан буквально трясся от страха, что они узнают о «некрасивой» связи и лишат его денежного довольствия. В качестве алиментов он ежемесячно посылал Наде 10 тысяч рублей. Конечно, этого не хватало на жизнь и ей пришлось устроиться на работу уборщицей. Иногда отец оставался посидеть с дочкой.
17 января Бэллочке исполнялось два года. Были гости, в их числе и Бислан. Сестра рассказывала, что в последнее время между родителями малышки царили мир и согласие. В последний раз родители разговаривали с Надей 23 января. На следующий день она не ответила на традиционный мамин звонок. Сообщения также оставались непрочитанными. Родные позвонили Бислану, но он сказал им, что только что был у Нади и она не открыла ему дверь. Мать не поверила этому, так как во время последнего разговора дочь говорила ей, что у них с отцом Бэллы сейчас всё хорошо.
Родители сели в машину и поехали из Кропоткина в Краснодар. По пути мама Нади продолжила переписку с Бисланом. Тот пришёл в сильное волнение, узнав, что они уже в пути, и уточнил, сколько времени им потребуется на то, чтобы добраться, после чего перестал выходить на связь. На подъезде к Краснодару матери девушки позвонил полицейский и сообщил, что квартира её дочери сгорела. Тело Нади было найдено на пепелище. То есть, Бислан поджёг квартиру, когда узнал, что не успевает спрятать труп Надежды.
Фото: istockphoto/Motortion
Даже после того, как судебные эксперты установили, что девушка погибла от удушения, родные не могли и предположить, что виновным может оказаться Бислан. Бэллочки среди обгорелых останков квартиры и мебели не нашли. Уже после, когда правоохранители задержали адыгейца, он во всём признался. Бислан рассказал, что они с Надей поссорились, после чего он ударил, а потом задушил девушку. Затем «не знаю, почему» (его собственные слова) 27-летний парень задушил также собственную дочь. Ребёнка он на машине вывез в лес и там закопал. А вот девушка слишком большая и заметная, её нести было тяжело. Поэтому он поджёг квартиру, чтобы скрыть улики.
Фото: istockphoto/Dzurag
По словам Бислана, телефон Нади он выбросил. Сейчас в рамках возбуждённого уголовного дела полицейские всеми силами его разыскивают. По их мнению, которое разделяют родственники убитой, именно в последней переписке девушки может скрываться разгадка причин страшного поступка Бислана.
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Позже стало известно, что адыгейский студент из очень богатой и известной в регионе семьи. Мать его — главный врач районной больницы, а отец — крупный бизнесмен. Почему он не хотел сообщать родным о связи с русской девушкой, неизвестно. Возможно, подозревал, что семья не позволит ему такой мезальянс, к тому же с русской и из далеко не богатой семьи. Хотя, по словам сестры убитой, когда Бислан после окончания краснодарского вуза решил поступать в МГУ, именно девушка купила ему билет. Он не стеснялся брать у возлюбленной 10, 20, 50 тысяч рублей, по мере необходимости. Возвращал ли потом Бислан эти деньги, родственница убитой не знает. Однако ей известно, что когда пара ездила в отпуск, расходы они оплачивали пополам.
Фото: istockphoto/nito100
Пара формально рассталась. Ссорились они и раньше, причиной чего была обнаруженная беременной Надеждой активная переписка, которую горячий адыгейский парень вёл с другими девушками. После её отказа избавиться от ребёнка Бислан ушёл. Тем не менее, он помогал ей материально, отремонтировал всю электрику в квартире. После рождения маленькой Бэллы настойчиво просил показать ему дочь. Надя поначалу отказывалась посылать ему даже фотографии, но потом сдалась. Ребёнку не было ещё и месяца, когда отец впервые её увидел. Он минут пять стоял, наклонившись над кроваткой, а потом отошёл, сказав, что никогда в жизни не видел такого маленького человечка.
Фото: istockphoto/NataliaDeriabina
Когда Бэлле исполнился годик, медики обнаружили у неё кисту в мозгу. Говорили, что рассосётся, но потерявшая покой мать, зная, что бабушка её дочери работает главным врачом в Тахтамукайской центральной районной больнице, обратилась за помощью к Бислану. Тот пришёл в ужас и наотрез отказался помогать. Сказал, что не сообщал семье о рождении ребёнка и не собирается делать этого впредь. Надя сама поехала в Адыгею и добилась встречи с бабушкой Бэллы. Но та надменно ответила, что не собирается верить первой встречной девушке, будто та родила от её сына. Узнал ли о визите Надежды суровый отец, неизвестно.
Фото: istockphoto/demaerre
По словам сестры, с тех пор Надя не общалась с родственниками, но Бислан буквально трясся от страха, что они узнают о «некрасивой» связи и лишат его денежного довольствия. В качестве алиментов он ежемесячно посылал Наде 10 тысяч рублей. Конечно, этого не хватало на жизнь и ей пришлось устроиться на работу уборщицей. Иногда отец оставался посидеть с дочкой.
17 января Бэллочке исполнялось два года. Были гости, в их числе и Бислан. Сестра рассказывала, что в последнее время между родителями малышки царили мир и согласие. В последний раз родители разговаривали с Надей 23 января. На следующий день она не ответила на традиционный мамин звонок. Сообщения также оставались непрочитанными. Родные позвонили Бислану, но он сказал им, что только что был у Нади и она не открыла ему дверь. Мать не поверила этому, так как во время последнего разговора дочь говорила ей, что у них с отцом Бэллы сейчас всё хорошо.
Родители сели в машину и поехали из Кропоткина в Краснодар. По пути мама Нади продолжила переписку с Бисланом. Тот пришёл в сильное волнение, узнав, что они уже в пути, и уточнил, сколько времени им потребуется на то, чтобы добраться, после чего перестал выходить на связь. На подъезде к Краснодару матери девушки позвонил полицейский и сообщил, что квартира её дочери сгорела. Тело Нади было найдено на пепелище. То есть, Бислан поджёг квартиру, когда узнал, что не успевает спрятать труп Надежды.
Фото: istockphoto/Motortion
Даже после того, как судебные эксперты установили, что девушка погибла от удушения, родные не могли и предположить, что виновным может оказаться Бислан. Бэллочки среди обгорелых останков квартиры и мебели не нашли. Уже после, когда правоохранители задержали адыгейца, он во всём признался. Бислан рассказал, что они с Надей поссорились, после чего он ударил, а потом задушил девушку. Затем «не знаю, почему» (его собственные слова) 27-летний парень задушил также собственную дочь. Ребёнка он на машине вывез в лес и там закопал. А вот девушка слишком большая и заметная, её нести было тяжело. Поэтому он поджёг квартиру, чтобы скрыть улики.
Фото: istockphoto/Dzurag
По словам Бислана, телефон Нади он выбросил. Сейчас в рамках возбуждённого уголовного дела полицейские всеми силами его разыскивают. По их мнению, которое разделяют родственники убитой, именно в последней переписке девушки может скрываться разгадка причин страшного поступка Бислана.
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Александр Бойцов