В Свердловской области пенсионер застрелил соседа после ссоры из-за снега

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В Свердловской области пенсионер выстрелил из ружья в своего соседа из-за спора о снеге возле гаража, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева