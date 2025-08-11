В Ленобласти полиция ищет троих мужчин, изнасиловавших 13-летнюю девочку
В Ленинградской области полиция ищет троих мужчин, которые изнасиловали 13-летнюю школьницу в разный период времени. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Заявление поступило в отделение Киришского района. Туда пришла мать несовершеннолетней и рассказала, что еще зимой 2023 года 33-летний друг мужа изнасиловал на тот момент ее 12-летнюю дочь. После девочка подверглась насилию со стороны знакомого, с которым она познакомилась в соцсети. Преступление было совершено два месяца назад на озере в Будогощи.
В третий раз школьницу изнасиловал 19-летний молодой человек три дня назад в Киришах. Как оказалось, половой контакт случился по обоюдному согласию.
Гинеколог подтвердил факт ранней сексуальной жизни. Признаков насилия на теле девочки не было выявлено. На данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за «изнасилование» и «половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Личности мужчин установлены. Сейчас их ищут правоохранители.
