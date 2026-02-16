Студент из Уэльса попал в аварию и забыл знакомый с детства язык
19-летний студент из Уэльса потерял способность говорить на валлийском языке после сотрясения мозга. Через несколько месяцев речь почти полностью восстановилась.
Как сообщает Daily Star, Эллис Пирс попал в аварию в ноябре 2024 года из-за гололеда и получил черепно-мозговую травму. Английский для него родной, но валлийским он свободно владел с детства. После травмы юноша перестал понимать окружающих и не мог писать письма преподавателям. Треть занятий в Университете Аберистуита проходила на валлийском, а многие друзья плохо знали английский, из-за чего он оказался в изоляции.
Пирс рассказал, что столкнулся с паническими атаками, тревогой и проблемами с памятью. Врачи диагностировали сотрясение мозга, и студент считает, что именно травма вызвала сбой речи, а стресс усугубил состояние. Чтобы справиться с приступами, он начал проводить больше времени на свежем воздухе и колол дрова. К июню 2025 года владение языком почти полностью вернулось, а снижение оценок не повлияло на итоговый результат обучения.
