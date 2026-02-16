Украинец убил своих детей и покончил с собой
Двоих детей и их отца нашли мертвыми во Львовской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Станиславчик Золочевского района. По версии следствия, сначала мужчина застрелил своих детей 13 и 15 лет из охотничьего ружья, а затем свел счеты с жизнью. Семью считали благополучной, на учете в социальных службах она не состояла.
Ранее сообщалось, что вооруженный житель Новосибирска забаррикадировался в квартире после ссоры с женой. Россиянин стал угрожать, что сделает что-то с собой и своей семьей. На место прибыла полиция, которая после переговоров задержала захватчика.
