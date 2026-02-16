Украинец убил своих детей и покончил с собой

16 февраля 2026, 09:47

Во Львовской области отец застрелил своих детей и покончил с собой

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Двоих детей и их отца нашли мертвыми во Львовской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий в своем телеграм-канале.