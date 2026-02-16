В Свердловской области «дело о новогодней резне» раскрыли спустя 30 лет
Прокурор запросил для гражданина Виктора Петриченко 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Петриченко полностью признал вину в убийстве семерых человек в Каменске-Уральском в 1992 году. Подробности сообщает прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, 31 декабря 1992 года на вокзале в Екатеринбурге обвиняемый познакомился с компанией, после чего поехал с ними встречать Новый год. Во время застолья он подмешивал взрослым лекарство в алкоголь, а детей поочередно выманивал и убивал.
Всем жертвам он наносил удары по голове слесарным молотком. После убийства Петриченко похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся. Среди погибших — муж с женой, их двое детей 13 и 12 лет, а также их родственники.
Преступника задержали в Амурской области спустя 32 года. Экспертиза признала его вменяемым. Помимо срока, гособвинение потребовало взыскать с гражданина 10 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших.
Читайте также: