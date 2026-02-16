В Свердловской области «дело о новогодней резне» раскрыли спустя 30 лет

16 февраля 2026, 10:04

Обвиняемому в убийстве семьи 30-летней давности запросили 14 лет колонии

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Прокурор запросил для гражданина Виктора Петриченко 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Петриченко полностью признал вину в убийстве семерых человек в Каменске-Уральском в 1992 году. Подробности сообщает прокуратура Свердловской области.