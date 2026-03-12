Пустые вагоны сошли с рельсов в Тамбовской области

12 марта 2026, 19:05

СК: Пять пустых вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, идет проверка

Фото: телеграм/@zmsutskr

Пять порожних вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, после чего один из них на переезде столкнулся с грузовиком. Следователи проводят процессуальную проверку. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.