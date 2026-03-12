Пустые вагоны сошли с рельсов в Тамбовской области
СК: Пять пустых вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, идет проверка
Пять порожних вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, после чего один из них на переезде столкнулся с грузовиком. Следователи проводят процессуальную проверку. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Как уточнили в ведомстве, Воронежский следственный отдел на транспорте начал проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Пострадавших нет.
Инцидент произошел в четверг на подъездном пути станции Жердеевка. Размер ущерба устанавливается.
Ранее грузовой поезд сбил инвалида-колясочника.
