Москвич украл у пенсионерки из Одинцова 300 тысяч рублей

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Жителя Москвы, ставшего курьером телефонных мошенников и забравшего у 73-летней жительницы Одинцова 300 тысяч рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Женщина обратилась за помощью к правоохранителям и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились представителями «федеральной службы по финансовому мониторингу» и убедили её передать деньги курьеру — якобы для их «регистрации», — говорится в сообщении.Полицейские взялись за расследование и в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Москвы, который забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей и перевёл их на криптокошелёк третьим лицам.
Сейчас полиция устанавливает и разыскивает остальных участников мошенничества.
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