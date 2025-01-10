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Москвич украл у пенсионерки из Одинцова 300 тысяч рублей

Фото: istockphoto.com/Lyudmila Solovyeva

Фото: istockphoto.com/Lyudmila Solovyeva

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Жителя Москвы, ставшего курьером телефонных мошенников и забравшего у 73-летней жительницы Одинцова 300 тысяч рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Женщина обратилась за помощью к правоохранителям и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились представителями «федеральной службы по финансовому мониторингу» и убедили её передать деньги курьеру — якобы для их «регистрации», — говорится в сообщении.
Полицейские взялись за расследование и в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя Москвы, который забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей и перевёл их на криптокошелёк третьим лицам.



Сейчас полиция устанавливает и разыскивает остальных участников мошенничества.

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Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников
Украинские мошенники довели до самоубийства студента первого курса МФТИ
10 января 2025, 15:53

Фото: iStock/Motortion

В Москве 21 декабря 2024 года произошла трагедия, связанная с давлением со стороны мошенников на студента первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Ветчинкина. Молодой человек стал жертвой злоумышленников, которые навесили на него несколько кредитов и угрожали его семье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно сообщениям однокурсников, Пётр не успел сдать первую сессию. Отмечается, что в социальных сетях распространялась информация, что студенты МФТИ и их родители могут получать звонки от лиц, представляющихся деканатом.

В день трагедии, 21 декабря, Пётр получил звонок, который стал началом шести часов психологического давления. Мошенники угрожали ему расправой над семьей и обвиняли в участии в экстремистских организациях.

По словам матери Петра, он вышел из дома в 17:55 и пропал без вести. Женщина немедленно вызвала полицию, но, к сожалению, тело сына было найдено в нескольких кварталах от их дома.

В его телефоне были обнаружены переписки с мошенниками, которые шантажировали его и угрожали. Похороны Петра Ветчинкина состоялись 27 декабря.

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#мошенники
#студенты
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#похороны
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Сын Михаила Боярского поделился информацией о том, что случилось с его отцом
Сын Михаила Боярского Сергей заявил, что его отец был на плановом обследовании
10 января 2025, 15:19

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Сын народного артиста России Михаила Боярского опроверг информацию об экстренной госпитализации своего отца. В комментарии для РИА Новости он сообщил, что артист находился на плановом медицинском обследовании, и с ним всё в порядке.
«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль», — отметил Сергей Боярский.

Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что Михаил Боярский был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за ишемической болезни сердца. Однако, по словам сына, эти сведения не соответствуют действительности. Артист продолжает свою творческую деятельность и готовится к выступлениям.

Михаил Боярский — имя, которое знакомо каждому, кто хоть раз смотрел советское кино или слушал отечественную музыку. Его яркая харизма и неподражаемый стиль сделали его культовой фигурой, а роли, которые он исполнил, навсегда остались в сердцах зрителей. Наиболее запоминающейся стала роль д’Артаньяна в экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера».

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#артист
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В одном из хостелов в Москве мужчина ударил товарища ножом в грудь
Столичные росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения
10 января 2025, 15:14

Фото: iStock/Motortion

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который ранил ножом товарища в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, сигнал «тревога» поступил из хостела на улице Говорова. На место оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Администратор хостела рассказал, что между жильцами произошел конфликт на фоне совместного употребления алкогольных напитков. В результате один мужчина ударил другого ножом в грудь.

«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия. 41-летний пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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В Курске все школы проверят на предмет безопасности после нападения подростка
Хинштейн: В Курске проверят безопасность школ после нападения подростка
10 января 2025, 14:20

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

В Курске проверят качество обеспечения безопасности во всех школах после нападения подростка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Напомним, 10 января утром в школе №54 на северо-западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение.

«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что состоится соответствующая проверка и частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая осуществляет работу в школе № 54 и других.

При этом Хинштейн призвал не нагнетать тревожность. Он уверил, что из случившегося будут сделаны необходимые выводы и предприняты действия, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
10 января 2025, 13:58

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, причиной стала ишемическая болезнь сердца, пишет Mash.
По данным издания, актёр в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас проводится обследование. При этом в разговоре с изданием Боярский обсуждать свое здоровье отказался.

Ранее «Радио 1» опубликовало список знаменитых и талантливых россиян, которые ушли из жизни в 2024 году. Среди них оказались Юрий Соломин, Светлана Моргунова, Александр Ширвиндт, Василий Уткин и другие.

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#больницы
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Рождественское застолье закончилось кошмаром: 66-летний россиянин сотворил непоправимое со своей снохой, подробности
10 января 2025, 13:50

Фото: istockphoto / tiero

В рабочем посёлке Шатки произошла трагедия. Ночью 7 января в одной из квартир дома на Железнодорожной улице мужчина поссорился со своей снохой и напал на неё с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. «Радио 1» расскажет подробности инцидента.

Отмечали праздник в кругу семьи


Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января. Вся семья собралась вместе. Они накрыли стол, чтобы отметить праздник в спокойной обстановке. Разговаривали на разные темы, связанные с прошлым, настоящим и будущим семьи. Делились своими планами.

Внезапно ситуация обострилась, когда 40-летняя Валентина рассказал своему 66-летнему свёкру, что хочет развестись и уйти из семьи. Она попыталась объяснить причины своего поступка, но мужчина отреагировал крайне враждебно. Уже спустя несколько минут пожилой мужчина напал на свою невестку. Женщина не смогла дать ему отпор.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что между его возлюбленной и отцом произошёл конфликт, в результате которого женщина погибла. На месте происшествия полицейские были потрясены — это была не типичная поножовщина, а нечто гораздо страшнее: пенсионер не только убил женщину, но и сделал это с особой жестокостью, удивило даже опытных следователей.

Подставной убийца


На данный момент остаётся неясным, где находились остальные члены семьи в момент трагедии и почему никто не попытался остановить нападавшего. Ведь он не просто ударил несколько раз в порыве эмоций, но и продолжал свои действия и после смерти жертвы.

В социальных сетях сразу же появились предположения о том, что пенсионер не мог совершить такое жестокое преступление. Многие посчитали, что семья скрывает важные детали и на самом деле настоящим убийцей может быть кто-то другой.

Однако эти гипотезы пока не имеют под собой оснований. Сотрудники Следственного комитета задержали именно свекра погибшей и предъявили ему обвинения. Сам он не может внятно объяснить свой поступок, утверждая, что совершил убийство после словесной ссоры.

«По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следственные действия


В отношении жителя Шатковского района было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации проводит ряд следственных мероприятий, направленных на определение всех деталей совершённого преступления, а также сбор и укрепление доказательной базы.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

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#следственный комитет
#конфликт
#уголовное пенсионер
#женщина
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Байден предложил Харрис жечь на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
10 января 2025, 13:21

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Во время брифинга, посвященного опасным лесным пожарам в Лос-Анджелесе, президент США Джо Байден сделал неожиданное заявление, адресованное вице-президенту Камале Харрис. Об этом пишет РИА Новости.
Он, отмечая тяжелую ситуацию, в которой оказалась Харрис из-за близости её дома к зоне эвакуации, решил пошутить.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал он.

Эта реплика, хотя и была произнесена с юмором, не оставила равнодушными ни собравшихся журналистов, ни саму Харрис, которая, несмотря на напряженность ситуации, спокойно продолжила обсуждение текущих проблем, связанных с пожарной угрозой.

Напомним, что несколько дней назад Washington Post сообщила, что дом вице-президента, как и жилье десятков тысяч жителей Лос-Анджелеса, попал в зону эвакуации из-за бушующих лесных пожаров.

Ранее стало известно, что прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Неразделенная любовь или суицидальная игра: в Курске вооруженный подросток ворвался в школу, причины, жертвы, видео
10 января 2025, 12:50

Фото: istockphoto /AlexLinch

10 января утром в школе №54 на Северо-Западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подросток в балаклаве ворвался в курскую школу


По информации исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, около восьми часов утра в учебное заведение ворвался 16-летний подросток, одетый в шляпу и балаклаву, в его руках был молоток. Охранник, дежуривший на входе, по непонятной причине не смог его остановить.
Парень вбежал в здание и разбил окно. Попытки задержать его оказались безуспешными — юноша успел выскочить на улицу, разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он оставил у входа сумку, в которой находились два ножа и бутылка с горючей жидкостью.

Управление Росгвардии по Курской области сообщило, что 10 января утром экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании, получил сигнал о сработавшей тревожной кнопке в школе №54.


Кем оказался нападавший


Экипаж Росгвардии прибыл на место инцидента в 8:06, всего через четыре минуты после активации тревожной сигнализации охранником. Однако к этому времени подросток уже успел покинуть территорию школы. Парень был задержан в четырех километрах от школы, когда пытался скрыться на дачах в СНТ «Мичуринец». В настоящее время с подростком работают специалисты, проводится проверка.

Личность задержанного установлена — это бывший ученик школы, где произошел инцидент. В настоящее время он обучается в другой школе Курска.


Момент нападения на школу №54 в Курске




Причины нападения на школу в Курске


По предварительной информации, поступок подростка был вызван напряженными отношениями с ученицей школы №54. При этом стоит отметить, что подросток никогда ранее не попадал в поле зрения психологов или полиции, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн, который также посетил место происшествия. Он провел беседы с директором школы, председателем комитета образования Курска и охранником.

По словам представителей полиции, юноша использовал легковоспламеняющуюся жидкость в попытке поджечь первый этаж здания. Однако его действия были своевременно остановлены, и никто не пострадал.

Согласно информации от SHOT, 16-летний Илья К. около полугода встречался с Ниной из 54-й школы. Накануне между подростками произошла серьёзная ссора, в ходе которой девушка сообщила, что расстаётся с ним. Ночью Илья опубликовал в интернете слоган опасной группы для подростков и фотографию с ружьём, после чего пришёл в школу своей бывшей и разбил молотком два стекла.

Еще одной версией нападения является то, что подросток мог играть в суицидальную игру, заданием в которой являлся поджог школы. Эта информация проверяется.


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#статьи
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Пьяный житель Дмитрова взломал дверь супермаркета
10 января 2025, 12:23

Фото: пресс-служба Росгвардии Подмосковья

Мужчину, незаконно проникшего в закрытый магазин, задержали в Дмитрове сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Информация о незаконном проникновении в закрытый магазин поступила ранним утром. На место происшествия — в один из супермаркетов, расположенных на Советской улице, — немедленно прибыл экипаж группы задержания», — говорится в сообщении.
Дверь магазина оказалась взломана, а внутри сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить, почему он оказался в супермаркете.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту проникновения в супермаркет проводится проверка.

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#росгвардия
#магазин
#дмитров
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