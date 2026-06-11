В Красноярском крае мужчина открыл стрельбу по компании у магазина: один человек погиб
В поселке Канифольный в Красноярском крае 51-летний местный житель после ссоры с шумной компанией у магазина взял охотничье ружье и открыл стрельбу в сторону людей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Они пытались уехать, но мужчина стрелял и по машине. Один 38-летний россиянин погиб. Еще три человека получили ранения и попали в больницу. На стрелка завели уголовные дела об убийстве и покушении. Его задержали. В ближайшее время преступника отправят в СИЗО.
Ранее стало известно, что в Хабаровском крае медведица насмерть загрызла мужчину. Трагедия произошла неподалёку от посёлка Мухен. Двое местных жителей отправились к реке, где неожиданно столкнулись на берегу с медвежатами и их матерью.
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