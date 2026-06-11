В Красноярском крае мужчина открыл стрельбу по компании у магазина: один человек погиб

11 июня 2026, 09:08

Мужчина расстрелял толпу из ружья из-за громкой музыки в Красноярском крае

Фото: iStock/Chalabala

В поселке Канифольный в Красноярском крае 51-летний местный житель после ссоры с шумной компанией у магазина взял охотничье ружье и открыл стрельбу в сторону людей. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.