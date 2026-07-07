Студент получил «путевку» в колонию за комментарий в Telegram
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего уроженца Иванова Ильи Зайцева, признанного виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом стало известно 7 июля.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, молодой человек, ранее обучавшийся на третьем курсе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), проведет ближайшие пять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил Зайцеву дополнительное наказание в виде запрета на администрирование сайтов и управление электронными сетями, включая интернет, сроком на три года. Заседание проходило в выездном формате на площадке Ивановского гарнизонного военного суда.
Следствие и суд установили, что в июне 2023 года, находясь на территории Ивановской области, фигурант разместил в одном из чатов мессенджера Telegram комментарий, содержащий высказывания, оправдывающие деятельность организаций, признанных в России террористическими и запрещенных на территории страны. Действия молодого человека квалифицировали по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).
Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалованным сторонами в апелляционном порядке.
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