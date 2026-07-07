Студент получил «путевку» в колонию за комментарий в Telegram

07 июля 2026, 14:24

ТАСС: Студента осудили на 5 лет за оправдание терроризма

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 22-летнего уроженца Иванова Ильи Зайцева, признанного виновным в публичном оправдании терроризма. Об этом стало известно 7 июля.