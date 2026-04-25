Россиянина обвинили в терроризме после комментария в украинском чате
В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга избрали меру пресечения местному жителю Сергею Павлову, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий, оставленный мужчиной в одном из мессенджеров.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, 28 января 2024 года Павлов написал в открытом чате: «Слава «Легиону Свобода России»*. Согласно заключению лингвистической экспертизы, в этой фразе выявили признаки публичного оправдания террористической деятельности.
Задержанному предъявили обвинение. Суд постановил заключить Павлова под стражу до 19 июня.
В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.