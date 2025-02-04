SHOT: школьник напал с ножом на сверстника в Екатеринбурге и ранил его в спину

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Школьник напал на своего одноклассника с ножом в Екатеринбурге. Как уточняет SHOT, пострадавший получил ранение в спину.
Предварительно, накануне ребята поссорились на почве оскорблений в адрес семьи одного из них, а сегодня ребенок решил отомстить, взяв на уроки нож.
Пострадавшего отправили в больницу, в настоящее время на месте работают представители оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Черняховске отчима подозревают в убийстве семилетнего мальчика. Мать ребенка заявила о его пропаже накануне с утра, 3 февраля. По ее словам, он ушел вечером, поссорившись с родителями, и не вернулся.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Пострадавшего отправили в больницу, в настоящее время на месте работают представители оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Черняховске отчима подозревают в убийстве семилетнего мальчика. Мать ребенка заявила о его пропаже накануне с утра, 3 февраля. По ее словам, он ушел вечером, поссорившись с родителями, и не вернулся.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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Никита Кротов