Студент РУДН получил срок за финансирование ИГИЛ*

14 сентября 2025, 19:42

Суд приговорил студента РУДН к восьми годам тюрьмы за финансирование ИГИЛ*

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева обвинили в финансировании террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*). Об этом сообщает ТАСС.