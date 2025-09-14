Студент РУДН получил срок за финансирование ИГИЛ*

Достижения.рф

Суд приговорил студента РУДН к восьми годам тюрьмы за финансирование ИГИЛ*
Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Арби Дукаева обвинили в финансировании террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*). Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал учащегося виновным по статье Уголовного кодекса о содействии террористической деятельности. Молодого человека приговорили к восьми годам лишения свободы, из которых первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Россиянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Анастасия Чинкова

