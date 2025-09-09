Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана по делу о терроризме
В Москве суд по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Согласно информации, российские правоохранительные органы получили документы от азербайджанских коллег, в которых содержалась просьба о задержании фигуранта. В Азербайджане он был заочно арестован и объявлен в розыск. В материалах дела подчеркивается, что у арестованного нет российского паспорта, однако его гражданство не раскрыто.
Необходимые подтверждения от инициатора розыска поступили своевременно, и российские правоохранители уведомили азербайджанских коллег о задержании мужчины. Судебное разбирательство продолжается.
Читайте также: