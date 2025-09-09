Суд в Москве арестовал мужчину по запросу Азербайджана по делу о терроризме

09 сентября 2025, 09:51

Фото: iStock/artisteer

В Москве суд по запросу Азербайджана арестовал мужчину, обвиняемого в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.