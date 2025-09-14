Белорусские школьники разгромили электричку
В Белоруссии осудят школьников, разгромивших электричку. Об этом пишет издание mk.ru.
Группа подростков хотела похулиганить в депо. Однако никто из них, кроме двоих юношей, не решился зайти на территорию предприятия. Эти же школьники залезли в пустой вагон электропоезда «Штадлер», после чего взяли огнетушитель и разбили три информационных монитора с приборной панелью. Нанесенный ущерб составил свыше 54 тысяч белорусских рублей (примерно 1,3 млн рублей).
В настоящее время юных хулиганов ждет суд. Один из них может оказаться в спецучреждение — он не раз попадал в поле зрения полицейских.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил дело против подростков, распыливших перцовый баллончик в трамвае.
