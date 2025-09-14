Школьника из Перми арестовали по делу о терроризме

14 сентября 2025, 12:59

Суд в Перми отправил 15-летнего школьника под домашний арест за попытку теракта

Фото: istockphoto/AMilkin

Дзержинский районный суд Перми отправил под домашний арест 15-летнего школьника за попытку теракта. Об этом сообщается в судебной базе.