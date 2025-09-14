Школьника из Перми арестовали по делу о терроризме
Дзержинский районный суд Перми отправил под домашний арест 15-летнего школьника за попытку теракта. Об этом сообщается в судебной базе.
Фигуранта подозревают в покушении на поджог релейного шкафа. Мера пресечения действует до 10 ноября.
По версии следствия, к попытке поджога имеют отношение двое несовершеннолетних — 11 и 15 лет, однако к уголовной ответственности могут привлечь лишь старшего. Защита не возражала против домашнего ареста. Действия школьника квалифицируют как покушение на теракт.
10 сентября в ФСБ сообщали о предотвращении заказанного Киевом теракта в российском регионе.
