МЧС опубликовало кадры прилета пострадавших при авиакатастрофе в Жуковский

Массовая драка произошла в ночь на 26 декабря около одного из магазинов на улице Центральная в Дубне, в ходе конфликта один из участников открыл стрельбу, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.