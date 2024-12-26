МЧС опубликовало кадры прилета пострадавших при авиакатастрофе в Жуковский

Видео: официальный TG-канал МЧС
В аэропорту Жуковский приземлился спецборт с девятью россиянами, выжившими при авиакатастрофе в Казахстане, произошедшей 25 декабря. Кадры публикует МЧС.
Выживших при крушении пассажирского самолета Embraer в Казахстане россиян транспортировали на медицинских носилках на самолете Ил-76.
Сразу после приземления специального борта МЧС пострадавших перенесли в машины скорой помощи.
По данным ТАСС, более 10 машин медицины катастроф выехали из аэропорта Жуковский. Уточняется, что пострадавшие при крушении самолета перенесли полет без ухудшения состояния. В сопровождении сотрудников ГИБДД выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в федеральные и московские лечебные учреждения.
Департамент здравоохранения сообщает, что двух человек уже привезли в НИИ СП им. Склифосовского.
По данным МЧС Казахстана, на борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.
В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.
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Сразу после приземления специального борта МЧС пострадавших перенесли в машины скорой помощи.
По данным ТАСС, более 10 машин медицины катастроф выехали из аэропорта Жуковский. Уточняется, что пострадавшие при крушении самолета перенесли полет без ухудшения состояния. В сопровождении сотрудников ГИБДД выжившие в авиакатастрофе будут доставлены в федеральные и московские лечебные учреждения.
Департамент здравоохранения сообщает, что двух человек уже привезли в НИИ СП им. Склифосовского.
По данным МЧС Казахстана, на борту рухнувшего в Казахстане самолета находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. В Минтрансе республики дополнили, что среди них – 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана и три — Киргизии.
В авиакатастрофе выжили 32 человека, из них — 9 россиян.
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Элина Позднякова