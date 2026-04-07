Трагедия в Добрянке: подросток объяснил причины нападения в школе
В городе Добрянка произошла трагедия — девятиклассник напал на учительницу прямо в здании школы. Подросток был задержан, сейчас с ним работают следователи. Об этом сообщает RT.
На допросе он заявил, что причиной нападения стало отношение педагога: по его словам, она якобы «гнобила» его. Именно это он назвал мотивом своего поступка.
Инцидент произошёл во время учебного дня. Школьник пришёл в образовательное учреждение с ножом и нанёс преподавателю русского языка и литературы несколько ударов. Ранения пришлись в область спины и живота. Несмотря на усилия медиков, женщина скончалась.
Известно, что подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а также оставался на второй год. Одноклассники отмечали его нестабильное поведение: он мог угрожать окружающим или демонстрировать опасные действия, например, биться головой о стену.
В ближайшее время ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, которая поможет установить его психическое состояние и вменяемость на момент совершения преступления. Расследование продолжается.
