Учительница, которую школьник ударил ножом в Пермском крае, умерла
Учительница, которую школьник ударил ножом в Пермском крае, скончалась. Об этом в личном блоге сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, врачи боролись за жизнь 55-летней Олеси Б., но не смогли её спасти. Педагог скончалась в реанимации. Махонин выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.
Олеся Б. преподавала русский язык и литературу. В 2018 году она одержала победу в районном конкурсе «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».
Нападавший, 17-летний ученик девятого класса, задержан. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все мотивы и обстоятельства произошедшего. В учебном заведении организовали психологическую поддержку для учеников и сотрудников.
Читайте также: