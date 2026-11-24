24 ноября 2026, 18:43

В Сербии задержали отца студента, устроившего стрельбу в техникуме

Фото: iStock/rostislavkral

В Сербии задержали отца 17-летнего подростка, устроившего стрельбу в техникуме в городе Крагуевац. Об этом сообщает агентство Tanjug.