Студент устроил стрельбу в техникуме и ранил двух женщин
В Сербии задержали отца 17-летнего подростка, устроившего стрельбу в техникуме в городе Крагуевац. Об этом сообщает агентство Tanjug.
49-летнего мужчину подозревают в хранении незарегистрированного оружия. По версии следствия, именно из этого оружия сегодня утром его сын открыл огонь в учебном заведении. Инцидент произошел около 8:00, когда уже начались занятия, поэтому в коридорах и на школьном дворе не было учеников.
По данным журналистов, юноша вошел в холл техникума с малокалиберной винтовкой и начал стрелять. Пуля разбила стекло будки охраны и попала в сотрудницу учебного заведения, еще одна женщина получила травму ноги от осколков. Обеих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Никто из студентов и преподавателей не пострадал.
Нападавшего, который оказался учащимся этого техникума, обезвредил и задержал находившийся неподалеку полицейский патруль. Всех учеников отправили домой. Территорию вокруг учебного заведения оцепили, на месте работали следователи и прокурор. Сейчас мотив нападавшего устанавливается.
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