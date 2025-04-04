В Петербурге подросток облил свою бабушку кипятком

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В Санкт-Петербурге, на проспекте Наставников, 17-летний парень облил кипятком свою 75-летнюю бабушку. Пострадавшая пенсионерку госпитализировали с термическими ожогами тела и инфицированной раной.
Как пишет издание «78.ru», инцидент произошёл вечером 29 марта. Выяснилось, что ранее между женщиной и её внуком был конфликт. После ссоры пенсионерка налила себе чай, подросток подошёл и плеснул горячим напитком в женщину.
Пострадавшая была госпитализирована с термическими ожогами 2-й степени головы, груди, шеи, инфицированной раной. У неё поражено 14% поверхности тела.
Известно, что ранее подросток состоял на учёте в полиции, по словам источника, этому способствовала сама бабушка. Также известно, что молодой человек учится в колледже на педагога музыкального образования.
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Пострадавшая была госпитализирована с термическими ожогами 2-й степени головы, груди, шеи, инфицированной раной. У неё поражено 14% поверхности тела.
Известно, что ранее подросток состоял на учёте в полиции, по словам источника, этому способствовала сама бабушка. Также известно, что молодой человек учится в колледже на педагога музыкального образования.
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Анастасия Чубина