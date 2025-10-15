Студенты в Севастополе смотрели фильм под одним одеялом и поплатились

15 октября 2025, 14:33

Студенты получили взыскание за лежание под одним одеялом в Севастополе

Фото: istockphoto/SeventyFour

Студенты севастопольского филиала МГУ пожаловались, что им якобы вынесли дисциплинарные взыскания за то, что они смотрели фильм под одним одеялом в общежитии.