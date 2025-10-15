Студенты в Севастополе смотрели фильм под одним одеялом и поплатились
Студенты севастопольского филиала МГУ пожаловались, что им якобы вынесли дисциплинарные взыскания за то, что они смотрели фильм под одним одеялом в общежитии.
Замдиректора по общим вопросам Вадим Вородюхин в разговоре с «Подъемом» назвал эти сообщения фейком. По информации Telegram-канала «Первый университетский», двух взрослых студентов отчитали перед другими учащимися и преподавателями: молодые люди были в одежде и просто смотрели кино.
Представитель администрации объяснил, что такое поведение нарушает правила внутреннего распорядка общежития.
В филиале МГУ в беседе с «Подъемом» заявили, что вуз оклеветали, а «органы уже в курсе» происходящего.
Читайте также: