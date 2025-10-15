В Ленобласти покупатели подержанного авто устроили погоню за продавцом со стрельбой

15 октября 2025, 14:17

В Ленобласти вооружённые покупатели машины устроили погоню за продавцом

Фото: iStock/ipopba

В Ленинградской области произошёл инцидент с погоней и стрельбой после продажи подержанного автомобиля. Двое мужчин, недовольные приобретённой машиной, устроили преследование продавца и открыли по нему огонь из травматического пистолета.