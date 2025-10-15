В Ленобласти покупатели подержанного авто устроили погоню за продавцом со стрельбой
В Ленинградской области произошёл инцидент с погоней и стрельбой после продажи подержанного автомобиля. Двое мужчин, недовольные приобретённой машиной, устроили преследование продавца и открыли по нему огонь из травматического пистолета.
Как сообщил источник РЕН ТВ, 35-летний Максим Р. продал ВАЗ-2115 2006 года выпуска за 39 тысяч рублей. В объявлении он честно указал, что машина в плохом состоянии – «гниловата», стоит на учёте навечно и находится в ограничениях. Несмотря на предупреждения, покупатели настояли на сделке.
На следующий день мужчины начали требовать встречи с продавцом. Почувствовав угрозу, Максим сел в машину и попытался уехать. Тогда покупатели на Skoda Octavia пустились в погоню и открыли стрельбу – одна из резиновых пуль пробила задний бампер автомобиля.
Полицейские оперативно задержали стрелявших – 26-летнего Илькина А. и 27-летнего Гаги Г. В их машине нашли травматический пистолет, шесть патронов и два магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавший не получил ранений, но его автомобиль вышел из строя. По словам Максима, ему продолжают звонить знакомые задержанных, однако он старается не отвечать.
