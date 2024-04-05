Студентка из ЛНР передавала Киеву «разговоры бабушек на лавочках» и данные о военных

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Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) студентку, которая передавала украинской стороне сведения о российских военных. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
Отмечается, что задержанная девушка является студенткой-отличницей последнего курса факультета социологии местного вуза. Она решила сотрудничать с Киевом из личных побуждений.
С администраторами она связалась через украинские Telegram-каналы. Студентка отправляла им данные о местах расположения российских подразделений, которые участвуют в спецоперации.
В ходе допроса она рассказала, что фотографировала военные автомобили, докладывала об обстановке в городе, а также о разговорах бабушек на лавочках.
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С администраторами она связалась через украинские Telegram-каналы. Студентка отправляла им данные о местах расположения российских подразделений, которые участвуют в спецоперации.
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Анастасия Чинкова