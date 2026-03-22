Россиянин помогал знакомой с переездом и украл телевизор
Мужчина помогал знакомой с переездом и украл телевизор. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Местный житель пришел в гости к знакомой, которая готовилась к переезду. Она попросила его помочь донести телевизор до подъезда.
Однако злоумышленник скрылся с техникой, причинив ущерб на сумму 10 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обвиняемого приговорили к двум годам принудительных работ.
