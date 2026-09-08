Студентка оказалась на больничной койке после того, как перепутала похмелье с сепсисом

08 сентября 2026, 18:38

Mirror: Британка попала в больницу с сепсисом и перепутала его с похмельем

Фото: istockphoto/sudok1

Студентка из Великобритании Элль Блэк чуть не стала жертвой смертельно опасной инфекции, спутав ее симптомы с последствиями употребления алкоголя. Об этом сообщает издание Mirror.