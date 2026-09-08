Студентка оказалась на больничной койке после того, как перепутала похмелье с сепсисом
Студентка из Великобритании Элль Блэк чуть не стала жертвой смертельно опасной инфекции, спутав ее симптомы с последствиями употребления алкоголя. Об этом сообщает издание Mirror.
Инцидент произошел после того, как девушка провела вечер с друзьями, наблюдая за матчами турнира Six Nations по регби. Проснувшись на следующее утро с плохим самочувствием, она списала недомогание на выпитое накануне.
Однако состояние Блэк стремительно ухудшалось: у нее поднялась температура, начались озноб и приливы жара, появилась выраженная сонливость, а прием пищи стал невозможным из-за рвоты. В ходе онлайн-консультации врач предположил у нее ларингит и выписал антибиотики, однако к тому моменту пациентка была уже слишком ослабленной, чтобы самостоятельно добраться до аптеки.
Когда к общим симптомам добавились сильные мышечные боли, британка приняла решение экстренно обратиться в больницу. При поступлении она сразу уведомила медперсонал о своем подозрении на сепсис. Медики оперативно отреагировали: уже через несколько минут после осмотра пациентке начали внутривенное введение антибиотиков и регидратационных растворов.
Позже диагностика подтвердила, что опасное для жизни состояние развилось как осложнение тонзиллита. Врачи подчеркнули, что если бы девушка задержалась с визитом еще на 12 часов, исход мог бы быть летальным.
После нескольких дней интенсивного лечения состояние студентки стабилизировалось. Тем не менее, как признается сама Элль, восстановительный период затянулся: даже после победы над инфекцией она на протяжении нескольких недель испытывала сильную усталость.
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