Daily Mail: Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье

Фото: istock / yacobchuk
Врач-диетолог Дуэйн Меллор и профессор нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт опровергли распространенные мифы о похмелье и алкоголе, их слова приводит Daily Mail.
Эксперты заявили, что на тяжесть опьянения и похмелья влияет только количество выпитого, а не какая-то еда или порядок употребления напитков.
«Смешивание разных видов алкоголя лишь повышает риск получить наутро похмелье. Просто становится проще потерять контроль, выпить больше обычного и сильнее опьянеть», — пояснил Натт.
Также вредно бороться с похмельем с помощью пива или другого алкоголя, заявил Меллор. Эксперт отметил, что человеку может казаться, что ему лучше, но по факту он пьянеет, а организм все также испытает нагрузку из-за обезвоживания и необходимости выводить токсичные вещества.
Натт же указал на правдивые утверждения о спиртных напитках. Похмелье после шампанского действительного является самым сильным, а чередования алкоголя и воды поможет на утро чувствовать себя лучше.
Читайте также:
Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей
«Пищевой мусор»: Диетолог Селезнева назвала продукты, наносящие вред здоровью
Кардиолог Шугушев назвал семь правил для предотвращения инфарктов и инсультов
Алина Юрчак