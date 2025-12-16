В Татарстане двухлетний ребёнок проглотил монету и попал в больницу
В Татарстане ребёнок проглотил монету и попал в больницу. Информацию об этом предоставила пресс-служба Детской республиканской клинической больницы Минздрава Татарстана.
Инцидент случился 15 декабря. Двухлетний мальчик взял монету у старшего брата для игры и нечаянно её проглотил. Малыш сразу сообщил о случившемся родителям, и мать быстро привезла его в медучреждение. Ребёнок чувствовал боль за грудиной.
Врачи сделали пациенту рентген и нашли в пищеводе инородное тело. Детский хирург провёл эндоскопию и извлёк монету. Операция заняла примерно минуту. После процедуры мальчика для наблюдения перевели в хирургическое отделение. Уже на следующий день врачи выписали его домой в удовлетворительном состоянии.
Ранее пьяный мужчина устроил погром в кемеровской больнице.
Читайте также: