Студентка случайно проглотила 15-сантиметровую щетку при чистке зубов

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В подмосковных Мытищах вечерняя гигиена закончилась для студентки медицинского колледжа вызовом бригады скорой помощи. Она случайно проглотила 15-сантиметровую зубную щётку.
Как позже рассказала 16-летняя девушка, она чистила зубы перед сном и решила убрать налёт с языка. После неосторожного или слишком резкого движения она закашлялась, сообщает mk.ru. Щётка проскользнула в пищевод. Самостоятельно извлечь посторонний предмет девушка, понятно, не смогла, поэтому вызвала скорую помощь.
Приехавшие медики сначала не поверили пациентке. Однако после подробного осмотра убедились, что она не обманывает, и доставили её в больницу. После рентгена выяснилось, что щётка успела продвинуться из пищевода в желудок. Для извлечения инородного предмета из организма студентки-медика потребовалась эндоскопия, которую провели под местным наркозом. Утром следующего дня будущую медсестру отпустили из больницы домой.
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Александр Бойцов