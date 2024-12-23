В Королёве из желудка малыша достали декоративный камень

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Королёвской больницы извлекли из желудка ребёнка декоративный камень. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил двухлетний мальчик, проглотивший искусственный камень во время игры, приняв его за конфету. Родители обратились к врачу, как только заметили обратили рвоту и боль в животе у сына.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мальчик уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.
Медики напоминают, что дети, познавая окружающий мир, стремятся всё попробовать и могут случайно проглотить инородный предмет. Врачи призывают родителей внимательно выбирать игрушки, чтобы радость ребёнка не обернулась трагедией.
Читайте также:
В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре
В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс
В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек
«Благодаря своевременному обращению тяжёлых последствий удалось избежать. Мы достали камень в ходе гастроскопии, используя эндоскопическое оборудование. Мы часто сталкиваемся с подобными случаями. Обычно детей привлекают небольшие блестящие предметы – такие, как этот декоративный камень. Ещё мы неоднократно извлекали из желудка ключи, магниты, колпачки от ручек, батарейки и монеты», – рассказал врач-эндоскопист Сергей Глотов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас мальчик уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.
Медики напоминают, что дети, познавая окружающий мир, стремятся всё попробовать и могут случайно проглотить инородный предмет. Врачи призывают родителей внимательно выбирать игрушки, чтобы радость ребёнка не обернулась трагедией.
Читайте также:
В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре
В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс
В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек
Лора Луганская