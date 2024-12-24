В Люберцах врачи спасли пациентку с 25-сантиметровой грыжей кишечника

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Люберецкую больницу поступила 88-летняя женщина с жалобами на острую боль в животе. После обследования у неё обнаружили перитонит, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели ультразвуковое и рентген-исследование: красный болезненный грыжевой мешок оказался многокамерным из нескольких ячеек, но самое страшное, что он повредил тонкий кишечник. Операция была двухэтапной. На первом этапе вмешательства мы удалили грыжу и почерневшие петли кишечника», рассказал заведующий отделением хирургии Олег Голяков.
Кроме того, врач добавил, что из-за перитонита восстановление целостности кишечника было невозможно сразу, поэтому временно была установлена лапаростома. После операции пациентка находилась в реанимации в течение суток, где ей проводили противовоспалительную и антибактериальную терапию.
Позже был проведен второй этап операции, в ходе которого санировали брюшную полость и восстановили целостность тонкого кишечника. Операция прошла успешно, и на вторые сутки после вмешательства пациентка начала питаться самостоятельно.
На данный момент женщина закончила лечиться в стационаре и выписана домой на амбулаторное лечение.
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