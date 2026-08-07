Неизвестный ворвался в квартиру к школьнице и напал на нее
На Сахалине ищут юношу, ворвавшегося в квартиру к десятилетней девочке
В Южно-Сахалинске разыскивают молодого человека, который проник в квартиру к десятилетней девочке и напал на нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное УМВД.
Инцидент произошел в одном из домов на Амурской улице. Злоумышленник схватил школьницу за лицо, а когда она начала кричать, потребовал вести себя тише. Услышав шум, он спешно скрылся.
Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мать пострадавшей выложила запись в социальной сети и обратилась в полицию. Поиски нападавшего продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах пьяный мужчина напал на детей из-за их национальности.
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