Неизвестный ворвался в квартиру к школьнице и напал на нее

07 августа 2026, 08:49

На Сахалине ищут юношу, ворвавшегося в квартиру к десятилетней девочке

Фото: iStock/blinow61

В Южно-Сахалинске разыскивают молодого человека, который проник в квартиру к десятилетней девочке и напал на нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное УМВД.