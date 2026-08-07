В Петербурге на парковке у жилого дома сгорели три автомобиля
В Петербурге в ночь с 6 на 7 августа полностью сгорели три автомобиля на парковке у жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места события.
Инцидент произошёл в Красногвардейском районе на Пейзажной улице у здания №10. Припаркованные машины вспыхнули глубокой ночью, причина случившегося пока неизвестна.
Часть жильцов проснулась от криков во дворе — соседи пытались разбудить владельцев автомобилей, которые стояли рядом с горящими машинами, чтобы отогнать транспортные средства от огня. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Воронежской области полицейские задержали 47-летнюю местную жительницу по подозрению в серии разбойных нападений на пожилых женщин. Преступнице может грозить до десяти лет лишения свободы.
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