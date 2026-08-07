В Петербурге на парковке у жилого дома сгорели три автомобиля

07 августа 2026, 03:27

Фото: iStock/John_vlahidis

В Петербурге в ночь с 6 на 7 августа полностью сгорели три автомобиля на парковке у жилого дома. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места события.