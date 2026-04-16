Около 3500 мигрантов проверено в рамках рейда в Новой Москве
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве
При содействии спецназа Росгвардии выявлены нарушители миграционного законодательства в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.
Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве совместно с представителями военного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве и полицейскими провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства в Новой Москве.
В ходе проверки столичного хостела выявили около 3500 иностранных граждан. Среди них обнаружили 35 человек, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учёт. Порядка 70 мигрантов, нарушивших правила пребывания в стране, были доставлены в отделы полиции, где в отношении девяти из них составили протоколы об административных правонарушениях.
