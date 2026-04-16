У побережья Приморья произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Приморского края. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Землетрясение случилось между посёлком Преображение и селом Валентин. Его эпицентр залегал на значительной глубине.
По информации сейсмологов, толчки не вызвали разрушений или человеческих жертв. Жители соседних населённых пунктов ощутили кратковременное лёгкое дрожание почвы.
Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности для отслеживания возможных последующих землетрясений. Предупреждение о цунами не объявлялось.
Ранее сообщалось, что у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.
