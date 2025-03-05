«Стянули с него штаны и сфоткали»: подростков судят за шантаж приятеля голыми снимками

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В российском регионе судят двух подростков, которые стянули с пьяного приятеля всю одежду, сфотографировали, а после стали требовать от него деньги, шантажируя «сливом» снимков и видео в интернет. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Год назад — 2 марта 2024-го — Марат, Андрей и их приятель (имена изменены), который теперь фигурирует в деле как пострадавший, выпивали в одной компании. В какой-то момент приятель напился и уснул. Тогда Марат стянул с него шорты, трусы и снял на телефон видео и фотографии гениталий ровесника. На следующий день Марат скинул эти фото и видео Андрею, они решили, что за нераспространение этих снимков можно и нужно стрясти денег с приятеля», — говорится в материале.По информации издания, шантажеры стали вымогать у приятеля 5000 рублей взамен на гарантию не публиковать фото и видео. Парень, испугавшись, занял часть денег у друга, другую часть отдавал постепенно. Однако спустя какое-то время Марат и Андрей все равно выложили компрометирующие материалы в сеть.
«Свою вину Марат и Андрей признали частично, от комментариев отказались. Следующее заседание суд закрыл от СМИ, так как на нем будет допрос пострадавшего», — отметили в «Татар-информе».Читайте также:
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