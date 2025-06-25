В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась в дыру на детской площадке
В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась в дыру на детской площадке. На ней не хватило досок, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что 35-летний мужчина гулял с дочкой в игровой зоне в Ахтубинске. Отец записывал видео, как девочка веселится, и неожиданно несовершеннолетняя на его глазах упала в дыру и улетела вниз. Малышку повезли в больницу. К счастью, обошлось без тяжелых травм — девочка лишь разодрала губу.
В настоящее время родители пострадавшей собирают подписи для подачи заявления в прокуратуру — они требуют восстановить все детские площадки в городе. По их словам, большая часть из них находится в лучшем состоянии. В мае в этом же городе ребенок провалился в дыру на другой площадке и сломал палец на ноге.
Ранее сообщалось, что в Москве жертвой домогательств пикаперов стала несовершеннолетняя девочка.
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