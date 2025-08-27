В Перми мужчина пытался убить знакомого клюшкой для гольфа
В Перми правоохранители задержали местного жителя, который пытался убить своего знакомого клюшкой для гольфа. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.
Инцидент случился, 17 августа в Кировском районе города. Как оказалось, между двумя мужчинами произошел конфликт из-за неправильной уборки земли на приусадебной территории. После этого один из жителей сел за руль чужого автомобиля и наехал на обидчика.
Далее он взял клюшку для гольфа и множество раз ударил пострадавшего по голове и туловищу. Только соседи смогли остановить злоумышленника. Очевидцы прибежали на место происшествия, услышав крики о помощи. Фигурант скрылся. На него завели уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый уже арестован.
Читайте также: