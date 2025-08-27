«Синтетику в массы»: В Забайкалье задержали курьера с наркотиками из Подмосковья
В Новосибирской области сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый в наркоторговле. Им оказался уроженец Забайкальского края. Об этом сообщает областное ГУ МВД России.
Инцидент произошёл в городе Чулыме, где полицейские остановили для проверки автомобиль Toyota Land Cruiser. В ходе досмотра транспортного средства были обнаружены свёртки чёрного цвета, содержащие вещество, предварительно идентифицированное как N-метилэфедрон. Общий вес изъятого составил пять килограммов.
Сообщается, что задержанный предположительно действовал как курьер и перевозил запрещённые вещества оптовой партией из Московской области в Забайкальский край. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. По решению суда он взят под стражу.
Ранее в Москве задержали двух курьеров с 5 кг мефедрона в пакетах из-под соли для ванн.
