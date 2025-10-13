Стюардесса скончалась после ухудшения состояния во время рейса

13 октября 2025, 13:35

Фото: iStock/YakobchukOlena

Старший бортпроводник проигнорировал жалобы коллеги на недомогание и настоял на продолжении работы. Об этом сообщает Focus Taiwan.





Трагедия произошла на рейсе из Милана в Тайбэй в конце сентября. Как сообщили в совместном заявлении профсоюз бортпроводников города Таоюань и корпоративный профсоюз EVA Airways, старший бортпроводник не связался с Medlink — наземной службой медицинской поддержки во время полёта — и настоял, чтобы заболевшая стюардесса продолжила выполнять обязанности.



Даже после приземления больной коллеге не разрешили воспользоваться инвалидной коляской и не вызвали скорую помощь. В результате стюардессу доставили в больницу, но спасти её не удалось.





«Это не простое досадное совпадение, а результат системного и длительного безразличия к здоровью членов экипажа», — говорится в анонимном сообщении, поступившем в профсоюзы от одного из бортпроводников.