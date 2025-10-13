В бассейне фитнес-клуба в Краснодаре утонул мужчина
Мужчина утонул в бассейне фитнес-клуба в Краснодаре, расположенном на улице Стасова. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».
На кадрах любительской съемки видно, как медики пытаются реанимировать пострадавшего. К сожалению, все их усилия оказались безуспешными. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Ведется проверка.
Ранее стало известно о толпе подростков в Новосибирске, которая разгромила припаркованные автомобили. Как оказалось, неизвестные разбили стекла, испортили салоны и оставили на кузовах вмятины.
Читайте также: