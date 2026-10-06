Стюардессу заставили извиняться на коленях перед пассажиром, когда она случайно задела его тележкой

06 октября 2026, 12:31

SCMP: пассажир поиздевался над стюардессой в Китае и поставил ее на колени

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines обратилась в полицию после инцидента с пассажиром на рейсе из Хэфэя в Далянь. Во время обслуживания бортпроводница случайно задела мужчину тележкой, после чего была вынужденной извиняться перед ним, встав на колени в проходе самолета. Об этом сообщает South China Morning Post.