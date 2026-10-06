Стюардессу заставили извиняться на коленях перед пассажиром, когда она случайно задела его тележкой
Китайская авиакомпания China Eastern Airlines обратилась в полицию после инцидента с пассажиром на рейсе из Хэфэя в Далянь. Во время обслуживания бортпроводница случайно задела мужчину тележкой, после чего была вынужденной извиняться перед ним, встав на колени в проходе самолета. Об этом сообщает South China Morning Post.
Видео с борта распространилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. На записи видно, как сотрудница авиакомпании унижается перед пассажиром и приносит ему извинения.
В China Eastern Airlines заявили, что пассажир мог нарушить порядок на борту гражданского самолета. В компании также сочли его поведение серьезным посягательством на личное достоинство бортпроводницы.
Материалы по факту произошедшего авиакомпания передала правоохранительным органам. Кроме того, мужчину внесли во внутренний черный список перевозчика и запретили ему пользоваться рейсами.
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