Суд арестовал брата главы Ингушетии

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Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова.
Брата главы Ингушетии обвиняют в мошеннических действиях, об этом «Коммерсанту» сообщили источники в силовых структурах.
Так, 24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения, заключив его под стражу. Речь идет о махинациях в Почте России.
Как пишет издание, Магомед-Башир Калиматов виновен в хищении около двух миллиардов рублей. Вероятно, он действовал не один, а в составе преступного сообщества, рассказывают источники в МВД.
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Так, 24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения, заключив его под стражу. Речь идет о махинациях в Почте России.
Как пишет издание, Магомед-Башир Калиматов виновен в хищении около двух миллиардов рублей. Вероятно, он действовал не один, а в составе преступного сообщества, рассказывают источники в МВД.
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Алёна Самарева