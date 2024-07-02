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Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти

02 июля 2024, 21:06
Фото: istockphoto/Juleta Martirosyan

Фото: istockphoto/Juleta Martirosyan

Замоскворецкий суд Москвы заключили под стражу четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об аресте фигурантов сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в госоргане. Поиск других участников еще продолжается.
По данным СК, все произошло в пятницу, 28 июня, когда вооруженные пистолетом похитители напали в Москве на итальянского предпринимателя, затолкали в автомобиль, надев наручники и мешок на голову, а после увезли в Брянск, где удерживали в течение дня.

По информации следствия, причиной мог стать конфликт бизнесмена с конкурентом.



Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 126 УК: Похищение. Обвиняемым от 21 до 36 лет. Следствие ведет главное управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве.

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Жительница Озёр поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение кошки
02 июля 2024, 21:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса получили письмо от жительницы деревни Полурядинки близ города Озёры. Она поблагодарила сотрудников за спасение питомца, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На вызов в деревню огнеборцы выезжали вечером 26 июня. С просьбой о помощи позвонила хозяйка кошки. Она сообщила, что бедолага забралась на дерево и сидит там уже три дня, боясь спуститься. Прибыв на место, пожарные обнаружили животное на самой верхушке сосны. Выдвижная лестница до него не доставала, и было решено залезть на дерево обычным способом», – рассказал замначальника 321-й пожарно-спасательной части Сергей Платонов.
Сделать это попытался командир отделения Анатолий Зинович, но тонкие ветки не позволили ему подойти к кошке, и та осталась сидеть на месте.
«Тогда пожарные предложили хозяйке старый дедовский способ – согнать хвостатую струей воды из лафетного ствола. Они объяснили, что кошки способны, даже падая даже с большой высоты, приземляться на лапы без повреждений. Хозяйка согласилась, и вскоре, не имея сил сопротивляться напору воды, питомец был вынужден спуститься», – пояснил Платонов.
«Выражаю благодарность пожарным города Озёры за добросовестную и результативную работу, высокий профессионализм, проявленный при спасении нашей кошечки, которая сидела на самой макушке высокой ёлки. Отдельное спасибо бесстрашному спасателю Анатолию Зиновичу», – написала женщина.
Она пожелала работникам Мособлпожспаса здоровья и успехов в их благородном труде.

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#московская область
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В Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев, вымогавших взятку у школьника
02 июля 2024, 20:30

Фото: istockphoto/AMilkin

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга освободил от отбывания наказания двух бывших росгвардейцев, которые вымогали взятку у школьника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
В сообщении поясняется, что фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 тысяч рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Получив 5000 рублей, росгвардейцы все же привезли школьника в отдел и составили «несоответствующий действительности рапорт и протокол», отметили в пресс-службе.

Районный суд учел частичное признание вины подельников, время содержания под стражей и домашним арестом, а также лишил их званий старшины и сержанта полиции.

«Оба освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также им смягчен штраф до 1 200 000 рублей», – подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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#наказание
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Обвинившая сенатора Совфеда в изнасиловании массажистка хочет забрать заявление
02 июля 2024, 19:54

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Массажистка, которая ранее обвинила 57-летнего сенатора Совфеда от Курской области Александра Брыксина в изнасиловании, хочет забрать заявление из полиции и просит не проводить проверку. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По данным издания, девушка познакомилась с сенатором в середине июня, когда он пришел на массаж в клинику, где та работала. К концу месяца он пригласил ее в Москву для новых сеансов массажа. Политик якобы готов был отдать 100 тысяч рублей за пять сеансов, а также компенсировал 50 тысяч за транспорт и жилье.

Уточняется, что массажистка согласилась с предложением, так как сенатор на тот момент не проявлял к ней знаков внимания.

Baza заявляет, что теперь девушка хочет забрать заявление, испугавшись последствий, так как политик представлялся влиятельным человеком, но материалы уже отправили в Следственный комитет.

До этого сообщалось, что заявление в полицию написал муж массажистки, когда узнал об измене. Достоверных сведений о том, было ли случившееся изнасилованием или все происходило по обоюдному согласию, на данный момент нет.

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#скандал
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ЮРПСО: сочинские спасатели вытащили из моря труп мужчины, увиденный туристами
02 июля 2024, 19:44

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Труп мужчины достали из моря сочинские спасатели. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО). Уточняется, что туристы катались на банане и увидели тело человека.
«На место происшествия вышел катер МЧС России со спасателями на борту. Погибшего обнаружили на удалении 1,5 км от береговой полосы», — говорится в публикации отряда в Telegram-канале.

Труп доставлен на берег и передан полицейским, личность погибшего не установлена. До этого в отряде сообщалось об обнаружении женщины, проспавшей у дорожки с буйками на спине всю ночь и не утонувшей.

Кроме того, в столичном регионе сообщили об утонувшем в Серебряном бору человеке, спасавшемся от аномальной жары.

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#новости
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Стала известна сумма взятки, в которой подозревают экс-замминистра обороны Иванова
Сумма взятки, вменяемая экс-замминистра обороны Иванову — 1 млрд 185 млн рублей
02 июля 2024, 19:27

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 миллиарда рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на своём рабочем месте. Суд поместил подозреваемого в следственный изолятор, несмотря на его прошения о домашнем аресте.

Задержанный занимал свой высокий пост с 2016 года; под его руководством был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

20 июня суд продлил арест Иванова до 23 сентября.

Как стало известно ТАСС, Иванова подозревают в получении взятка размером в 1 миллиард 185 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#суд
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Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство из-за проваленной сессии
Mash: Студент МГУ выпал с 16-го этажа общежития после проваленной сессии
02 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/fpphotobank

Студент третьего курса МГУ совершил самоубийство. Причиной такого поступка послужила проваленная сессия. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, за некоторое время до этого юноша вместе с соседом по комнате собирались пойти в столовую.

Пока парень ждал сокурсника за дверью, тот совершил самоубийство. В последнее время двадцатилетний молодой человек плохо спал, был подавленным и постоянно нервничал из-за сессии. Уточняется, что он учился на факультете Мехмата.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово.

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#студент
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Очевидица взрыва автобуса в Москве раскрыла подробности происшествия
02 июля 2024, 18:43

Фото: iStock/DERO2084

Очевидица взрыва автобуса на севере Москвы Мария заявила, что пострадал при происшествии лишь водитель.
Она отметила некоторую панику среди свидетелей ситуации, однако подчеркнула, что все спасательные службы прибыли на место довольно быстро.

«Взрыв был достаточно сильным, обломки долетели до ближайших лавочек, аж уши заложило. Пострадавших нет, кроме водителя. Его достал водитель проезжавшей мимо машины. У него пострадали только глаза и лицо. Службы приехали очень быстро. Паника была среди населения, выбежали люди даже из соседних домов. Мы подошли, когда уже все были на улице, и оцепляли территорию», — рассказала в беседе с Газета.ру Мария.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше.

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В Подмосковье родителей возмутило развлечение повара детсада с их трехлетним сыном
SHOT: в Красногорске повар детсада щекотала ногой трехлетнего воспитанника
02 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/Irina_Geo

В подмосковном Красногорске родителей трехлетнего мальчика возмутило странное развлечение повара частного детсада «Журавлик» с их трехлетним сыном. Об этом пишет Shot в Telegram.
В сети распространился ролик, на котором можно заметить, как взрослая женщина щекочет ногой лежащего на земле ребенка. В дошкольном учреждении прокомментировали данный инцидент, заявив, что мальчик с видео — это внучатый племянник этой женщины.

Но родители сообщили, что это повар детского сада, которая не состоит с ними в родственных связях. По словам матери мальчика, она не одобряет такие игры.

Уточняется, что родители хотят обратиться в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку детского сада.

Ранее сообщалось, что в Калининграде чемпион России по карате Алибек Гаджикурбанов избил занимавшегося в его спортивной секции школьника.

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Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года за взятки
02 июля 2024, 18:05

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Экс-замглавы минздрава Самарской области Майрамукаеву суд дал 9,5 года за взятки, сообщил в своем тегерамм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Решение вынес Октябрьский районный суд Самары.

«Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ. На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Также сохранен арест на недвижимость и средства осужденного на общую сумму 40 миллионов рублей», —говорится в сообщении.

По информации следствия, в период с января по август 2023 года замминистра, который также руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей.

4 августа 2023 года суд принял решение об аресте Майрамукаева. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

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