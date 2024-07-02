Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти

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Замоскворецкий суд Москвы заключили под стражу четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти. Об аресте фигурантов сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в госоргане. Поиск других участников еще продолжается.
По данным СК, все произошло в пятницу, 28 июня, когда вооруженные пистолетом похитители напали в Москве на итальянского предпринимателя, затолкали в автомобиль, надев наручники и мешок на голову, а после увезли в Брянск, где удерживали в течение дня.
По информации следствия, причиной мог стать конфликт бизнесмена с конкурентом.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 126 УК: Похищение. Обвиняемым от 21 до 36 лет. Следствие ведет главное управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве.
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По информации следствия, причиной мог стать конфликт бизнесмена с конкурентом.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 126 УК: Похищение. Обвиняемым от 21 до 36 лет. Следствие ведет главное управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Москве.
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Данил Пономарев