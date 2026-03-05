Суд арестовал чиновника из Воронежа за превышение должностных полномочий

05 марта 2026, 17:47

Суд арестовал руководителя одного из управлений администрации Воронежа, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Воронежской области.





Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.



По версии следствия, с января по март 2025 года подозреваемый вмешался в проведение аукциона на право аренды автостоянки в Воронеже. Он дал незаконное указание одному из участников конкурса отказаться от участия в торгах.



Опасаясь возможных негативных последствий, предприниматель согласился и вышел из процедуры. После этого чиновник заключил договор аренды со своим знакомым. В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

