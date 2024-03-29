Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои, сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Обвинение уроженцу Таджикистана предъявлено по статье о теракте. В настоящее время его роль в массовом расстреле людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» не названа. Судебный процесс проходил в закрытом формате. Прежде Лутфуллои был арестован на 15 суток за хулиганство. При задержании он отталкивал правоохранителей и нецензурно выражался.
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