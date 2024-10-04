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В Петербурге арестовали четверых подозреваемых по делу о миллионных хищениях в больнице

В Петербурге арестованы четверо по делу о хищениях в городской больнице №20
04 октября 2024, 02:03
Фото: istock/Chainarong Prasertthai

Фото: istock/Chainarong Prasertthai

В Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу.
Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры о заключении подозреваемых под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чоха подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей. На эти средства она, предположительно, приобрела квартиру стоимостью 50 миллионов рублей.



Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода.

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#суд
#мошенничество
#хищение
#больница
В Румынии мужчина напал на переводчицу из-за русской речи
RT: В Бухаресте мужчина напал на переводчицу из-за русской речи
04 октября 2024, 00:50

Фото: istock/starpik

В столице Румынии произошел инцидент, в ходе которого местный житель напал на переводчицу из-за того, что она разговаривала по-русски.
Как сообщает RT, нападение произошло рядом с посольством США в Бухаресте.

Переводчица сопровождала клиентку из Киева для получения визы, и во время ожидания они говорили на русском языке. Мужчина, стоявший позади них, громко и агрессивно заявил, что на румынской земле запрещено говорить по-русски.

«Я боялась, что он нападет на нас», – рассказала потерпевшая.
К счастью, вооруженные жандармы вмешались и предотвратили развитие конфликта.

Этот случай является одним из примеров растущей русофобии в ряде стран. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова ранее призвала усилить меры против проявлений русофобии, рассматривая их как экстремизм.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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#нападение
#мужчина
#визы
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В Одинцово мужчина выстрелил в пешехода, подробности инцидента
04 октября 2024, 00:19

Фото: istock/A_N

В подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода, сообщает корреспондент РИА Новости.

Очевидцы сообщили, что пострадавший был ранен, но остался жив. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.

Полиция проводит расследование инцидента, личность стрелявшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.

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#полиция
#сколково
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#происшествия
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Жителям Подмосковья на фоне похолодания посоветовали проверить обогреватели
03 октября 2024, 22:44

Фото: iStock / nikkimeel

С приближением холодов для профилактики пожаров в жилом секторе следует заранее проверить исправность обогревателей, посоветовали жителям Подмосковья работники Мособлпожспаса. Они напоминают главные правила безопасной эксплуатации отопительных приборов.
«Не используйте самодельные или неисправные электрообогреватели; не размещайте нагревательное устройство рядом с легко воспламеняющимися материалами; не накрывайте обогреватель и не используйте его для сушки вещей; не оставляйте без присмотра работающий обогреватель», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также следует регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок, вовремя ремонтировать приборы.

Помимо этого, нельзя допускать перегрузку в электросети. Для этого не следует включать одновременно несколько мощных потребителей электричества.

Кроме того, нельзя оставлять обогревательные приборы включёнными на ночь. Также стоит регулярно очищать их от пыли – она тоже может воспламениться.

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#мособлпожспас
#безопасность
#электричество
#пожары
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки должнице
03 октября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
«Жительница региона пожаловалась в ведомство на частые звонки от сотрудников кредитной организации, которые требовали вернуть долг. В ходе проверки выяснилось, что они действительно слишком часто звонили женщине, злоупотребляя правом на взаимодействие с должником. В итоге кредитная организация была признана виновной в административном правонарушении и наказана штрафом», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.

Личные встречи с должником не могут проводиться чаще раза в неделю.

Также разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. При этом сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырёх раз в неделю и 16 раз ежемесячно.

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#подмосковье
#московская область
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#штраф
#банк
#приставы
#фссп
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В подмосковных лесах с начала сезона ликвидировали около 200 пожаров
03 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В этом году с начала пожароопасного сезона в подмосковных лесах ликвидировали 196 пожаров.
Такие данные привёл председатель регионального Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных. В 2024 году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда было ликвидировано 196 пожаров. Основная их часть произошла в сентябре из-за засушливой и ветреной погоды. Причина большинства возгораний – человеческий фактор», – отметил Агулов.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» предусматривает профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности.

Профилактическая работа с населением должна привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства.

По итогам девяти месяцев нынешнего года в Подмосковье проведено свыше 890 открытых уроков со школьниками, почти 49 тыс. разъясняющих бесед и лекций с жителями. Помимо этого, распространено более 170 тыс. листовок, буклетов и брошюр. Установлено около 480 информационных щитов, противопожарных стендов и билбордов.

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#московская область
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Росгвардейцы спасли кондитерский магазин в Балашихе от крупного пожара
03 октября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Балашихе росгвардейцы обнаружили пожар в кондитерском магазине и помогли ликвидировать его. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Патрулируя ночью улицы городского округа, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых банков. Прибыв на место, они осмотрели помещение и близлежащую территорию. В итоге росгвардейцы обнаружили, что через вентиляцию соседнего с банком помещения прорывается дым», – говорится в сообщении.
Оцепив территорию, они информировали о происшествии экстренные службы и до прибытия пожарных расчётов локализовали очаг возгорания.

Прибывшие пожарные полностью потушили огонь. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.

Как отметили в силовом ведомстве, своевременные действия росгвардейцев предотвратили распространение пламени, уничтожение имущества магазина и находящихся в нем товаров. В результате происшествия никто не пострадал.

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#пожар
#балашиха
#магазин
#подмосковье
#московская область
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Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга
В Екатеринбурге горит исправительная колония №10
03 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Согласно информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС.




Заключённых и сотрудников колонии эвакуировали в безопасный блок. Отмечается, что огонь тушат 5 расчётов МЧС России.

В данном исправительном учреждении организовано производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, также присутствует камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

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#мчс
#производство
#возгорание
#информация
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Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили приговор
Экс-министру Открытого правительства Абызову утвердили 12-летний приговор
03 октября 2024, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили 12-летний срок в Мосгорсуде по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебное решение.
«Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов», — прокомментировали журналистам в суде.
Абызов будет отбывать наказание на строгом режиме. Кроме того, ему назначили штраф в 80 миллионов рублей. Другие фигуранты уголовного дела получили от пяти до 12 лет колонии, а еще двоих освободили прямо в зале суда. Три человека освободились, поскольку срок наказания истек.

Абызова взяли в марте 2019 года и отправили в изолятор.

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Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег
В смерти ветерана СВО во Владивостоке не нашли криминального следа
03 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Soumen Hazra

Смерть бойца спецоперации во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом информирует издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.
Мужчину обнаружили без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября этого года. При нем также нашли крупную сумму денег.

Уточняется, что причиной смерти военного стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле солдата, которые изначально сочли следами побоев, могли появиться из-за падений.

Ранее сообщалось, что в Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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