В Петербурге арестовали четверых подозреваемых по делу о миллионных хищениях в больнице

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В Санкт-Петербурге четверых человек, подозреваемых в масштабных хищениях в городской больнице №20, взяли под стражу.
Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры о заключении подозреваемых под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чоха подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей. На эти средства она, предположительно, приобрела квартиру стоимостью 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода.
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По информации следствия, обвиняемые, включая заместителя главного врача Наталию Чоху, совершали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чоха подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников и присвоении бюджетных средств. По данным следствия, общая сумма хищений составляет около 344 миллионов рублей. На эти средства она, предположительно, приобрела квартиру стоимостью 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Инцидент случился около 20:00 в районе жилого комплекса «Сколково» на улице Чистяковой. Неизвестный мужчина выстрелил в пешехода возле пешеходного перехода.
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Елена Перлова