Суд арестовал драгоценности и коллекцию часов бывшей жены Николая Баскова

Светлана Шпигель (слева) – фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Светлана Шпигель пострадала от преступлений отца. В рамках уголовного дела ей пришлось попрощаться с дорогими подарками от бывших мужей.
Отец Шпигель стал фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По данным следствия, Белозерцев получил от бывшего тестя Николая Баскова взятку в размере порядка 31 миллиона рублей. В результате его приговорили к 12 годам колонии строгого режима, а Бориса Шпигеля – к 11 годам.
Сегодня появились новые подробности дела – были арестованы драгоценности и коллекция часов дочери продюсера. Защита семьи Шпигелей просила суд отменить решение, поскольку все арестованные украшения были подарены Светлане её бывшими мужьями, а не приобретены незаконным путём.
В течение семи лет Светлана Шпигель была замужем за певцом Николаем Басковым, от которого родила сына Бронислава. В 2008 году пара развелась, после чего артист больше не женился. С сыном Басков не общается по воле бывшего тестя.
Также Светлана была замужем за зампредседателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вячеславом Соболевым, брак с которым распался в 2014 году.
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Сегодня появились новые подробности дела – были арестованы драгоценности и коллекция часов дочери продюсера. Защита семьи Шпигелей просила суд отменить решение, поскольку все арестованные украшения были подарены Светлане её бывшими мужьями, а не приобретены незаконным путём.
В течение семи лет Светлана Шпигель была замужем за певцом Николаем Басковым, от которого родила сына Бронислава. В 2008 году пара развелась, после чего артист больше не женился. С сыном Басков не общается по воле бывшего тестя.
Также Светлана была замужем за зампредседателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вячеславом Соболевым, брак с которым распался в 2014 году.
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Анастасия Чинкова