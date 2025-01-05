Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля

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Судебные приставы взыщут несколько миллиардов рублей с главы группы фармацевтических «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого осудили за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозёрцеву. Об этом пишет ТАСС.
В отношении Шпигеля было возбуждено восемь исполнительных производств. С него взыщут свыше 8,6 миллиарда рублей 8,1 миллиарда из которых пойдут в доход государства.
Судом было установлено, что с 2019 по 2020 год Шпигель и его жена передали Белозерцеву деньги и наручные часы элитных брендов за покровительство их фармацевтическому бизнесу. Общая сумма взятки составила более 30 миллионов рублей. Также бывшему главе региона предоставили в безвозмездное пользование автомобиль.
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Анастасия Чинкова